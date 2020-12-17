Российский теплоход застрял во льдах в Енисейском заливе

Контейнеровоз "Спарта-3", оператором которого выступает ООО "Оборонлогистика", во время выполнения коммерческого рейса застрял во льдах в Енисейском заливе. Об этом ТАСС сообщил источник в судоходной отрасли.

"Теплоход "Спарта-3", флагман "Оборонлогистики", выполняя коммерческий рейс, следуя из порта Дудинки в Архангельск с коммерческим грузом, 13 декабря встал во льдах. На борту ограничены либо заканчиваются запасы топлива и воды, экипаж борется с обледенением. Попытки освободить, обколоть судно ни к чему не привели. Ждут согласования и попытки прихода большого ледокола. Приборы замерзли", — рассказал источник.

При этом, как уточнили ТАСС в "Оборонлогистике", угрозы жизни членам экипажа нет.

"По состоянию на 18:00 17 декабря 2020 года, в связи с ухудшившейся ледовой обстановкой судно дрейфует в Енисейском заливе. Руководством компании налажено взаимодействие с ФГУП "Атомфлот". В ближайшие дни для проводки судна до безопасного для мореплавания района будет направлен атомный ледокол. На судне имеются необходимые запасы продовольствия и ГСМ, связь с капитаном поддерживается. Ситуация с судном ежечасно контролируется специалистами Ситуационно-логистического центра ООО "Оборонлогистика". Угрозы жизни членов экипажа судна не имеется", — сообщили в компании, уточнив, что судно выполнят рейс в интересах коммерческого заказчика по маршруту порт Дудинка — порт Архангельск с 17 ноября.