Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Контейнеровоз «Спарта-3» застрял во льдах в Енисейском заливе 

ТАСС 42 минуты назад
Российский теплоход застрял во льдах в Енисейском заливе
Фото: Соцсети
Контейнеровоз "Спарта-3", оператором которого выступает ООО "Оборонлогистика", во время выполнения коммерческого рейса застрял во льдах в Енисейском заливе. Об этом ТАСС сообщил источник в судоходной отрасли.

"Теплоход "Спарта-3", флагман "Оборонлогистики", выполняя коммерческий рейс, следуя из порта Дудинки в Архангельск с коммерческим грузом, 13 декабря встал во льдах. На борту ограничены либо заканчиваются запасы топлива и воды, экипаж борется с обледенением. Попытки освободить, обколоть судно ни к чему не привели. Ждут согласования и попытки прихода большого ледокола. Приборы замерзли", — рассказал источник.

При этом, как уточнили ТАСС в "Оборонлогистике", угрозы жизни членам экипажа нет.
"По состоянию на 18:00 17 декабря 2020 года, в связи с ухудшившейся ледовой обстановкой судно дрейфует в Енисейском заливе. Руководством компании налажено взаимодействие с ФГУП "Атомфлот". В ближайшие дни для проводки судна до безопасного для мореплавания района будет направлен атомный ледокол. На судне имеются необходимые запасы продовольствия и ГСМ, связь с капитаном поддерживается. Ситуация с судном ежечасно контролируется специалистами Ситуационно-логистического центра ООО "Оборонлогистика". Угрозы жизни членов экипажа судна не имеется", — сообщили в компании, уточнив, что судно выполнят рейс в интересах коммерческого заказчика по маршруту порт Дудинка — порт Архангельск с 17 ноября.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
ТАСС: последние новости
Глава СК взял на контроль проверку по факту смерти Валентины Легкоступовой Глава СК взял на контроль проверку по факту смерти Валентины Легкоступовой Летевший в Минеральные Воды самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам Летевший в Минеральные Воды самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам Кассация признала незаконной отмену приговора врачу-гематологу Мисюриной Кассация признала незаконной отмену приговора врачу-гематологу Мисюриной
Комментарии 7
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Архангельск , Архангельская Область , Дудинка , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение