Найдены пропавшие в подмосковных пещерах дети 

Восемь детей с сопровождавшим их взрослым самостоятельно вышли из пещер к спасателям. Все туристы находятся в нормальном состоянии.

Как сообщал «Рамблер», группа из десяти туристов потерялась в Сьянах — подмосковных пещерах-каменоломнях протяженностью 19 км. Группа зашла в пещеры в 11 утра и исчезла. Вечером у входа в пещеры был найден инструктор группы. Он находился в шоковом состоянии и рассказал, что заблудился с детьми в каменоломнях и пошел искать выход, оставив группу со вторым сопровождающим взрослым.