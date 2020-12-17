Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Найдены пропавшие в подмосковных пещерах дети 

Вероника Полынина 1 час назад
Найдены пропавшие в подмосковных пещерах дети
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Пропавшие в подмосковных пещерах дети нашлись, сообщает РИА «Новости».
Восемь детей с сопровождавшим их взрослым самостоятельно вышли из пещер к спасателям. Все туристы находятся в нормальном состоянии.
Туристы с детьми пропали в пещерах в Московской области
Как сообщал «Рамблер», группа из десяти туристов потерялась в Сьянах — подмосковных пещерах-каменоломнях протяженностью 19 км. Группа зашла в пещеры в 11 утра и исчезла. Вечером у входа в пещеры был найден инструктор группы. Он находился в шоковом состоянии и рассказал, что заблудился с детьми в каменоломнях и пошел искать выход, оставив группу со вторым сопровождающим взрослым.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение