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Туристы с детьми пропали в пещерах в Московской области 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Туристы с детьми пропали в пещерах в Московской области
Фото: Википедия
В Московской области пропала группа из десяти туристов, сообщает ТАСС.
Десять туристов, в том числе восемь детей, пропали в Сьянах — системе искусственных пещер-каменоломен в Домодедовском городском округе. Они не выходят на связь с утра 17 декабря.
По информации источника агентства в экстренных службах, группа вошла в пещеры около 11 утра, после чего перестала выходить на связь.
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что одного из взрослых туристов нашли у входа в пещеры. Он находится в шоковом состоянии и не может ничего объяснить. Второго взрослого и восемь детей продолжают искать. Пропавшим детям от 9 до 12 лет.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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