Туристы с детьми пропали в пещерах в Московской области 

Десять туристов, в том числе восемь детей, пропали в Сьянах — системе искусственных пещер-каменоломен в Домодедовском городском округе. Они не выходят на связь с утра 17 декабря.

По информации источника агентства в экстренных службах, группа вошла в пещеры около 11 утра, после чего перестала выходить на связь.