Туристы с детьми пропали в пещерах в Московской области 

В Московской области пропала группа из десяти туристов, сообщает ТАСС.
Десять туристов, в том числе восемь детей, пропали в Сьянах — системе искусственных пещер-каменоломен в Домодедовском городском округе. Они не выходят на связь с утра 17 декабря.
По информации источника агентства в экстренных службах, группа вошла в пещеры около 11 утра, после чего перестала выходить на связь.
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что одного из взрослых туристов нашли у входа в пещеры. Он находится в шоковом состоянии и не может ничего объяснить. Второго взрослого и восемь детей продолжают искать. Пропавшим детям от 9 до 12 лет.