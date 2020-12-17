Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Семь человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней 

News.ru 1 час назад
Семь человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней
Фото: Leandro Ferreira/Global Look Press
Как минимум семь человек стали жертвами сильных ливней в бразильском штате Санта-Катарина.
Так, местные власти проинформировали об 11 погибших, однако впоследствии данные были скорректированы, передаёт Globo. В настоящее время порядка 20 человек числятся пропавшими без вести.
Согласно последним данным, за 12 часов в штате Санта-Катарина выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.
Также сообщается, что в одном из городов остались без электроснабжения пять тысяч домовладений. Согласно прогнозу синоптиков, в регионе сохранятся дожди.
Ранее NEWS.ru писал, что в Приморском крае власти отменили режим ЧС, введённый в регионе после ледяного шторма 19 ноября.
Тогда мощный циклон стал причиной обрушившихся на регион ледяного дождя, снегопада и сильного ветра. В результате в Приморье произошли перебои связи, нарушения в работе транспорта, специалистам пришлось устранять энерго— и теплоаварии.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
News.ru: последние новости
Ссора посетителей в караоке-клубе в Видном закончилась перестрелкой Ссора посетителей в караоке-клубе в Видном закончилась перестрелкой Адвокат: Сафронову не предлагали деньги за выдачу секретов Адвокат: Сафронову не предлагали деньги за выдачу секретов Тигр напал на дрессировщика во время выступления в Китае Тигр напал на дрессировщика во время выступления в Китае
Комментарии
Происшествия , Бразилия , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение