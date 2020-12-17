Семь человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней 

Все новости на карте

Как минимум семь человек стали жертвами сильных ливней в бразильском штате Санта-Катарина.

Так, местные власти проинформировали об 11 погибших, однако впоследствии данные были скорректированы, передаёт Globo. В настоящее время порядка 20 человек числятся пропавшими без вести.

Согласно последним данным, за 12 часов в штате Санта-Катарина выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.

Также сообщается, что в одном из городов остались без электроснабжения пять тысяч домовладений. Согласно прогнозу синоптиков, в регионе сохранятся дожди.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморском крае власти отменили режим ЧС, введённый в регионе после ледяного шторма 19 ноября.

Тогда мощный циклон стал причиной обрушившихся на регион ледяного дождя, снегопада и сильного ветра. В результате в Приморье произошли перебои связи, нарушения в работе транспорта, специалистам пришлось устранять энерго— и теплоаварии.