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Летевший в Минеральные Воды самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам 

ТАСС 24 минуты назад
Летевший в Минводы самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам
Фото: РИА Новости
Самолет компании "Руслайн", летевший из Саранска в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила ТАСС пресс-секретарь волгоградского авиаузла Анастасия Голодова.

"Самолет CRJ-100ER авиакомпании "Руслайн", следовавший по маршруту Саранск — Минеральные Воды, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. Самолет приземлился в 16:17 (15:17 мск). В 19:15 (18:15 мск) ожидается прибытие запасного борта для вылета пассажиров", — сказала Голодова.

Она уточнила, что вылет запасного борта далее по маршруту в Минеральные Воды запланирован на 20:00 (19:00 мск).
Какие именно технические причины заставили экипаж лайнера совершить вынужденную посадку, не сообщается.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Волгоград , Волгоградская Область , Республика Мордовия , Саранск
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