Летевший в Минводы самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам

"Самолет CRJ-100ER авиакомпании "Руслайн", следовавший по маршруту Саранск — Минеральные Воды, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. Самолет приземлился в 16:17 (15:17 мск). В 19:15 (18:15 мск) ожидается прибытие запасного борта для вылета пассажиров", — сказала Голодова.