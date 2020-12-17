Ребенка без верхней одежды нашли на московской улице

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Прокуратура столицы проводит проверку после обнаружения малолетнего ребенка без одежды и без сопровождения взрослых в районе Северное Измайлово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, ранним утром 18 декабря в районе Щелковского шоссе был обнаружен несовершеннолетний, который находился без сопровождения взрослых. Ребенок был без верхней одежды», — сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства отметил, что сейчас жизнь ребенка вне опасности.

В ходе проверки выяснят все обстоятельства и причины случившегося, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.