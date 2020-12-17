Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео 

Следственный комитет обнародовал видео с детьми, рожденными суррогатными матерями из Казахстана . По данным следствия, три гражданки азиатской республики заключили договор в августе 2019 года о том, что за вознаграждение в один миллион рублей выносят и родят детей.

Малыши появились на свет в апреле 2020 года, их отцами являются граждане Китая. После родов в Красноярске суррогатные матери покинули территорию России и вернулись к себе на родину. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».