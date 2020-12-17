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Москва

Ссора посетителей в караоке-клубе в Видном закончилась перестрелкой 

News.ru 1 час назад
Ссора посетителей в караоке-клубе в Видном закончилась перестрелкой
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
В подмосковном городе Видное произошла драка со стрельбой в одном из караоке-клубов. Ранения получили четыре человека. Все они были госпитализированы.
По данным источника в правоохранительных органах, всё началось со ссоры посетителей заведения. Затем в конфликт вмешались двое мужчин, они достали оружие и открыли стрельбу. Место, где произошёл конфликт, попало на видео.
В настоящее время полиция разыскивает устроивших стрельбу. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, владельца заведения привлекли к административной ответственности за то, что он действовал не по установленным нормам при чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «360».
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомобиля Maybach. Им оказался 37-летний безработный из Красногорска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Инцидент произошёл 13 декабря на Тверской улице. Из окна автомобиля премиум-класса было сделано несколько выстрелов, после чего машина скрылась с места происшествия. Пострадавших в результате стрельбы нет.
По словам задержанного, он таким образом намеревался проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, который не использовался три года.
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Происшествия , МВД , Красногорск , Московская область
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