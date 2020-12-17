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Москва

На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой 

РИА Новости 15 минут назад
Мужчина угрожает покончить с собой в квартире с ребенком в Москве
Фото: ТАСС
Мужчина угрожает покончить с собой в доме на северо-востоке Москвы, с ним в квартире маленький ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
Инцидент произошел по адресу: Проходчиков переулок дом 2.

"В экстренные службы позвонил ребенок и сказал, что отец угрожает покончить с собой. На месте работают медики и полиция", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина в "неадекватном состоянии, скорее всего, пьяный".
В московской полиции РИА Новости подтвердили наличие бытового конфликта на улице Проходчиков в Москве, на месте работают правоохранители, разбираются в ситуации.

"На службу 02 поступило сообщение, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков мужчина грозится причинить себе увечья. На место прибыли сотрудники полиции, противоправных действий не допущено. Установлено, что инциденту предшествовал бытовой конфликт между мужем и женой, пострадавших нет", — сказали в ГУМВД по Москве.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства конфликта.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина начал конфликт и угрожал покончить с собой после ссоры с женой.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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