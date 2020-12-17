Суд признал законным продление ареста Сафронову

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение продлить срок содержания под стражей Сафронову и решил признать законным решение суда первой инстанции, а жалобу его защиты оставить без удовлетворения», — передает сообщение суда ТАСС.

Тем временем адвокат Сафронова Виктор Смирнов опроверг заявления о том, что его подзащитному предлагали деньги за разглашение государственной тайны. По словам адвоката, следователи даже задавали Сафронову вопросов о подкупе. «В материалах дела нет данных о том, что Сафронову предлагали деньги за разглашение гостайны иностранной спецслужбе», — сообщил Смирнов.

Также адвокат рассказал, что Сафронов пока не думает о помиловании, поскольку еще суд еще не вынес приговор по его делу. Смирно выразил надежду, что ему удастся доказать невиновность своего клиента.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о судьбе Сафронова, отметив, что обвинения в его адрес связаны не с журналистской деятельностью, а с длительным периодом работы в рамках советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина . Как подчеркнул глава государства, «самый большой грех — это предательство». Он также отметил, что «сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство».