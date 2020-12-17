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Москва

Продление ареста Сафронову признали законным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Суд признал законным продление ареста Сафронову
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда продлить арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение продлить срок содержания под стражей Сафронову и решил признать законным решение суда первой инстанции, а жалобу его защиты оставить без удовлетворения», — передает сообщение суда ТАСС.

Тем временем адвокат Сафронова Виктор Смирнов опроверг заявления о том, что его подзащитному предлагали деньги за разглашение государственной тайны. По словам адвоката, следователи даже задавали Сафронову вопросов о подкупе. «В материалах дела нет данных о том, что Сафронову предлагали деньги за разглашение гостайны иностранной спецслужбе», — сообщил Смирнов.
Также адвокат рассказал, что Сафронов пока не думает о помиловании, поскольку еще суд еще не вынес приговор по его делу. Смирно выразил надежду, что ему удастся доказать невиновность своего клиента.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о судьбе Сафронова, отметив, что обвинения в его адрес связаны не с журналистской деятельностью, а с длительным периодом работы в рамках советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Как подчеркнул глава государства, «самый большой грех — это предательство». Он также отметил, что «сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство».
Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля ему предъявили обвинение в государственной измене. Вину Сафронов признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки».
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Рогозин , Виктор Смирнов , Иван Сафронов , Владимир Путин , ФСБ , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС , Чехия
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