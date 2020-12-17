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На глазах у сына отец ограбил игровой автомат и попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Россиянин решил «порадовать» своего маленького сына и на глазах у него разбил игровой автомат и вытащил оттуда плюшевого медведя. После этого мужчина схватил ребенка и выбежал из магазина. Видео инцидента, который произошел 15 декабря в одном из супермаркетов Ростова-на-Дону, публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах посетитель торгового заведения подходит к автомату и резко разбивает стекло, затем достает из него огромную плюшевую игрушку. В этот момент находящийся рядом с нарушителем ребенок, испугавшись звуков бьющегося стекла, отбегает в сторону. Малыш чуть было не помешал планам своего горе-родителя. Но тот, спохватившись, догоняет мальчика и, поймав его, выбегает из супермаркета.
Происшествия , Видео
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