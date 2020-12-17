Россиянка обвинила узбека в изнасиловании своей 12-летней дочери

Санкт-Петербурге местная жительница заявила в полицию на 24-летнего парикмахера родом из Узбекистана сообщает «Царьград». Она обвинила его в сексуальных домогательствах к своей 12-летней дочери.

Женщина рассказала, что ее дочь познакомилась с мужчиной в салоне красоты. Спустя несколько дней девочка оказалась у парикмахера в гостях. Там, по словам петербурженки, гость северной столицы совершил с ребенком развратные действия сексуального характера. Парикмахера задержали.

Оказалось, что в Петербурге у него есть временная регистрация, но разрешения на работу нет. Ему выписали административный протокол. По обвинению в педофилии назначена доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре, как сообщал «Рамблер», в Москве был задержан писатель Дмитрий Стародубцев . Его обвинили в изнасиловании 11-летней девочки в 2007 году. Жертва написала заявление в полицию 13 лет спустя. Следователи полагают, что писатель регулярно развращал несовершеннолетних на пару со своим другом. Стародубцеву 56 лет.

Он известен своими работами в области политтехнологий в 90-е годы. Он работал в штабе экс-президента России Бориса Ельцина , затем занялся литературой. Из-под его пера вышли такие романы, как «Семь колодцев», «Сильвин из Сильфона», «У дьявола под юбкой», «Куда уходят львы», «Продавец мечты» и др.

В Абакане летом арестовали 50-летнего местного жителя, которого обвинили в изнасиловании 8-летнего ребенка. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приметил жертву в магазине детских игрушек, где девочка находилась со своими друзьями. Он дал детям денег, а школьницу под предлогом сюрприза увел с собой. Он пришел с ребенком в гараж, где проживал, и там над ней надругался. После совершенного преступления злоумышленник уснул, а девочка смогла выбраться на улицу, где рассказала о произошедшем первому встречному прохожему. Он обратился в полицию. Подозреваемого задержали.