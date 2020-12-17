10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города в РФ

В центре Ханты-Мансийска 10-летний мальчик сжег новогоднюю елку. Праздничное дерево было установлена напротив дома быта «Аксамит» на улице Карла Маркса. Инцидент сняли камеры наружного наблюдения ТЦ «Гермес».

На кадрах средь бела дня школьник подошел к елке и поджег ее. Искусственное дерево моментально охватило пламя, и оно тут же сгорело.

Полицейские разыскали маленького вандала, тот объяснил свой поступок тем, что всего лишь хотел проверить найденную на улице зажигалку. Родители пиромана будут вынуждены заплатить штраф.