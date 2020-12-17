"На данный момент на проспект Красноярский рабочий 197 на высотный жилой дом выехали наши подразделения — 22 человека, семь единиц техники по сообщению о пожаре", — сказал представитель ведомства.

По информации ведомства, детальная информация уточняется. По сообщению очевидцев в социальных сетях, в доме 14 этажей. На одном из центральных этажей из окна вырывается пламя, информации об эвакуации жильцов пока нет.