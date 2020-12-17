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Москва

В центре Красноярска горит жилая высотка 

РИА Новости 32 минуты назад
Высотный жилой дом горит на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.

"На данный момент на проспект Красноярский рабочий 197 на высотный жилой дом выехали наши подразделения — 22 человека, семь единиц техники по сообщению о пожаре", — сказал представитель ведомства.

По информации ведомства, детальная информация уточняется. По сообщению очевидцев в социальных сетях, в доме 14 этажей. На одном из центральных этажей из окна вырывается пламя, информации об эвакуации жильцов пока нет.
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Происшествия , Видео , МЧС
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