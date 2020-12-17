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Из исправительного центра в Петербурге сбежали трое осужденных 

ИА Regnum 57 минут назад
Осужденные сбежали из исправительного центра в Петербурге
Фото: globallookpress.com
Из исправительного центра в Колпино в Санкт-Петербурге в ночь на 17 декабря сбежали трое мужчин, приговоренных судом к принудительным исправительным работам. В случае, если они не вернутся в центр в течение 24 часов, их объявят в розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Осужденные самовольно покинули центр глубокой ночью 17 декабря. Как отметили в УФСИН, это не побег из колонии, как поспешили сообщить некоторые СМИ.

«Исправительный центр предназначен для отбывания наказания лицами в виде исправительных работ. Они должны находиться постоянно на этом участке», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, если в течение текущих суток мужчины не вернутся, тогда их объявят в розыск.
Отметим, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.
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Комментарии
Происшествия , ФСИН , ИА REGNUM , Колпино , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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