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Москва

Бандиты в Чечне открыли огонь и кинули гранату в полицейских 

Павел Тиунов 1 час назад
Бандиты в Чечне были убиты после нападения на полицейских
Фото: ТАСС
Чеченские правоохранители ликвидировали группу неизвестных, которые бросили в них взрывное устройство, сообщает Interfax. Среди силовиков пострадавших нет.
Инцидент произошел 17 декабря около полуночи в Курчалоевском районе. Полицейские, дежурившие на посту ДПС, остановили для проверки отечественный автомобиль ВАЗ-21114, сообщает РЕН ТВ. Сидевшие в салоне люди не подчинились требованиям автоинспекторов. Из открытого окна в правоохранителей полетело взрывное устройство, а машина резко сорвалась с места. Силовики бросились за злоумышленниками в погоню.
Бандиты начали отстреливаться, полицейские открыли по автомобилю ответный огонь. В результате все нападавшие были уничтожены. Ни один правоохранитель не пострадал. Личности убитых устанавливаются.
В июне, как сообщал «Рамблер», два сотрудника ДПС, дежурившие на Ленинском проспекте в Москве, остановили нарушившего ПДД таксиста. В этот момент на них неожиданно напал проходивший мимо мужчина: он достал травматический пистолет и начал стрелять по полицейским.
Правоохранители открыли ответный огонь их табельного оружия и впоследствии задержали стрелка. В результате пострадали все трое: с травмами различной степени тяжести ни были госпитализированы. В нападении на стражей порядка при исполнении обвинили 24-летнего Ратмира Галаева. Он заранее планировал нападение. Следователи, изучив записи в его дневниках и смартфоне, также выяснили, что он принес клятву на верность террористической организации.
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Происшествия , ГИБДД , РЕН ТВ , Интерфакс
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