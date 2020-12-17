По версии следствия, вечером в январе текущего года к 34-летний обвиняемому подошли два знакомых подростка и рассказали, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Следователи считают, что обвиняемый решил выяснять отношения с насильником: во время драки фигурант уголовного дела избил 54-летнего педофила. Драку прекратили прибывшие на место стражи порядка. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Следователи считают, что кроме этого, обвиняемый похитил у потерпевшего деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбоя.

Отмечается, что подсудимый свою вину не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что обвиняемый виновен в убийстве мужчины.

Суд назначит подсудимому наказание на основании вердикта присяжных заседателей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины по признакам развратных действий в отношении подростков, было прекращено по факту смерти обвиняемого.