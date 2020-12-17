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Москва

В Уфе присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве педофила 

ИА Regnum 16 минут назад
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт мужчине, обвиняемому в убийстве педофила в Уфе. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.
По версии следствия, вечером в январе текущего года к 34-летний обвиняемому подошли два знакомых подростка и рассказали, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Следователи считают, что обвиняемый решил выяснять отношения с насильником: во время драки фигурант уголовного дела избил 54-летнего педофила. Драку прекратили прибывшие на место стражи порядка. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Следователи считают, что кроме этого, обвиняемый похитил у потерпевшего деньги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбоя.
Отмечается, что подсудимый свою вину не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что обвиняемый виновен в убийстве мужчины.
В Уфе осудят убийцу предполагаемого педофила
Суд назначит подсудимому наказание на основании вердикта присяжных заседателей.
Уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины по признакам развратных действий в отношении подростков, было прекращено по факту смерти обвиняемого.
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Происшествия , Видео , СКР , Башкортостан , Уфа
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