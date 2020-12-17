Сноубордист потерялся в лесу и попал на видео 

Сноубордист из России Алексей Соболев вместе со своим другом потерялся в лесу в Шерегеше и попросил о помощи спасателей на своей странице в социальной сети Instagram. Сноубордисты отправились кататься по трассе со свежим снегом, вдали от проложенных дорожек. Однако с другой стороны горы оказался абсолютно пустой лес с нехожеными тропами, в котором спортсмены не сумели сориентироваться до наступления темноты и заблудились. На последних процентах зарядки смартфона Соболев успел записать «сториз» и попросить помощи.

«Срочно скиньте телефоны спасателей. Не можем ни до кого дозвониться. Всего 3% зарядки на телефоне у меня, не можем выйти из леса», — говорит Соболев в видео.