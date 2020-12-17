Приговор по делу Charlie Hebdo попал на видео 

Уголовный суд Парижа приговорил фигурантов дела о террористических нападениях 2015 году к длительным срокам заключения вплоть до пожизненного. Обвиняемыми на этом процессе стали 14 человек, трое из них — заочно. Все они, по версии следствия, помогали готовить нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и магазин кошерных продуктов.

Обвинения по статье "терроризм" сняли с 6 из 11 подсудимых, но вину в пособничестве тем, кто устроил кровавую бойню, доказать удалось. Друзей и родственников погибших приговор удовлетворил.

Самому младшему осужденному 29 лет, самому старшему 68. Все они до этого уже сидели в тюрьме, все свою вину так и не признали.