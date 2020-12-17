Видео подробностей смерти больных COVID в Курске 

После поломки в Курске кислородного оборудования на одной из площадок для лечения пациентов с коронавирусом 14 человек, переведенные в другие медучреждения, умерли. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"Согласно данным проверки, подача кислорода пациентам в учреждении не прекращалась, аппараты ИВЛ продолжали работать. Переводили по скорой помощи только тяжелых пациентов и, как сообщалось ранее в Комитете, на течение их заболевания это не повлияло. Газификатор был отремонтирован в течение трех суток и городской клинический родильный дом возобновил работу с коронавирусными больными в полном объеме", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.