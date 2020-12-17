Утром 17 декабря в аэропорту Благовещенска начался пожар. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, на месте ЧП работали 19 единиц техники и 59 человек личного состава. Возгорание было локализовано в 09:29 по местному времени (03:29 по московскому времени), а ликвидация открытого горения — в в 09:57 по местному времени (03:57 по московскому времени). На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. В минтрансе региона заявили, что в здании аэропорта задымления нет, жизни и здоровью пассажиров и работников ничего не угрожает.
Появилось видео пожара в аэропорту Благовещенска
Происшествия , Видео , МЧС , Минтранс РФ
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