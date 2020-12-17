Видео с медсестрой, таскавшей за волосы девочку 

В новосибирской туберкулезной больнице произошел резонансный инцидент. Медсестра таскала за волосы пациентку медучреждения.

Позже сотрудница больницы написала объяснительную записку после публикации видео, на котором она взяла малолетнего ребенка за волосы и кинула на кровать. Содержание записки привела уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко . По ее словам, попытка женщины оправдаться звучит неубедительно.

"Она написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся, и медсестра хотела ее удержать", — приводят суть записки СМИ.

16 декабря стало известно, что медсестра получила 1 год исправительных работ.