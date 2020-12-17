Стычка фанатов Зенита и Спартака попала на видео 

16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" состоялся один из 8 заключительных матчей первого круга чемпионата России по футболу. Санкт-Петербургский "Зенит" принимал на своем поле московский "Спартак" . Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Во время матча группа фанатов "Зенита" попыталась прорваться на сектор для болельщиков "Спартака" и устроить там потасовку. Массовой драки удалось избежать только благодаря своевременным действиям сотрудников ОМОН и стюардам на стадионе. Фанаты "красно-белых" назвали поступок хозяев провокацией. При этом после инцидента именно спартаковских болельщиков изолировали на верхнем ярусе стадиона.