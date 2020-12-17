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Видео подробностей суда за ручку с видеокамерой 

Вадим Дроздов 15 минут назад
Новое уголовное дело возбуждено из-за продажи шпионской техники с Aliexppress. На этот раз обвиняемым выступает мужчина из Нижнего Новгорода по имени Андрей. Он может сесть в тюрьму за продажу авторучек со встроенной видеокамерой. Данное устройство относится к спецсредствам, шпионским устройствам, оборот которых в России запрещён. Но Андрей уверяет, что это не так, ручка — простой сувенир и в список спецсредств не входит, в отличие от маячка GPS на шее у коровы, за который в своё время пострадал фермер из Курганской области.
Продажа шпионской техники попадает под Статью 138.1 УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".
Происшествия , Видео
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