Подробности дела убийцы педофила попали на видео 

Еще 9 сентября 2020 года в Калининском районном суде Уфы прошло предварительное слушание по делу Владимира Санкина, который обвиняется в умышленном убийстве и разбое. Жертвой того конфликта стал Владимир Зайцев , который недавно отбыл тюремный срок за педофилию.

16 декабря суд присяжных вынес Санкину приговор. Его признали виновным в убийстве и разбое. При этом присяжные попросили суд проявить к нему снисхождение. Большинство местных жителей поддерживают обвиняемого и уверяют, что на месте Владимира Санкина поступили бы точно так же.

О заседании суда попросил сам Санкин, который после завершения расследования изъявил желание рассматривать дело в суде с присяжными заседателями.