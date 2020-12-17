Видео смертного приговора японскому убийце 

15 декабря суд в Токио приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, которого прозвали "киллером из Твиттера". Он признан виновным в убийствах восьми женщин и одного мужчины в 2017 году. Сираиси знакомился с пользователями Твиттера, которые публиковали посты с описанием собственных суицидальных настроений. Он приглашал их к себе в квартиру в городе Зама, затем убивал гостей и расчленял их тела.

Серию убийств Сираиси совершил с августа по октябрь 2017 года. Его жертвам было от 15 до 26 лет. Ранее убийца заявлял, что не будет оспаривать приговор, каким бы тот ни был.