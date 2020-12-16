Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково

Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом "Пулково".
"Сегодня в 20:03 в аэропорту "Пулково" совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из "Домодедово". На его борту находились 69 пассажиров. Во время полета была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования", — сообщили в пресс-службе.
В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас "Пулково" работает в штатном режиме.