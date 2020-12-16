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В «Пулково» самолет совершил аварийную посадку 

РИА Новости 37 минут назад
Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом "Пулково".

"Сегодня в 20:03 в аэропорту "Пулково" совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из "Домодедово". На его борту находились 69 пассажиров. Во время полета была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования", — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас "Пулково" работает в штатном режиме.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , РИА Новости
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