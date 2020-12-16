Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково

"Сегодня в 20:03 в аэропорту "Пулково" совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из "Домодедово". На его борту находились 69 пассажиров. Во время полета была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования", — сообщили в пресс-службе.