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Курские власти прокомментировали смерть 14 человек с COVID-19 в больнице 

РИА Новости 1 час назад
Власти прокомментировали смерть пациентов в курской больнице
Фото: РИА Новости
Пациенты курского COVID-госпиталя, где произошел сбой в работе подающего кислород газификатора, а затем умерли 14 человек, не оставались без кислорода, сообщает в среду администрация региона.
Информация о смерти 14 пациентов перепрофилированного в COVID-госпиталь роддома в Курске появилась в среду в Teltgram-канале "Курский край". Согласно данным канала, 5 ноября в медучреждении произошел сбой подачи кислорода. Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. По словам собеседника агентства, произошел сбой в работе газификатора, но кислород пациентам подавался из баллонов. По факту произошедшего СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Пациенты больницы в Курске умерли из-за отказа оборудования
Как отмечает администрация региона, после инцидента, связанного с неисправностью подающего кислород газификатора, комитет здравоохранения Курской области провел внутреннюю проверку.

"В роддоме, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, 5 ноября была выявлена неисправность клапанной системы, 38 пациентов экстренно перевели в другие лечебные учреждения. Из них 12 — в областную клиническую больницу, 22 человека — в БСМП и 4 — в горбольницу №6. Согласно данным проверки, подача кислорода пациентам в учреждении не прекращалась, аппараты ИВЛ продолжали работать", — говорится в сообщении.

Областные власти отмечают, что переводили по скорой помощи только тяжелых пациентов, на течение их заболевания ситуация не повлияла.

"Газификатор был отремонтирован в течение трех суток и городской клинический родильный дом возобновил работу с коронавирусными больными в полном объеме. Проверка следственных органов по данному случаю еще не завершена, окончательные выводы пока делать нельзя", — сообщает администрация региона.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , РИА Новости
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