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Москва

Источник: у экс-губернатора Ишаева случился сердечный приступ 

РИА Новости 24 минуты назад
Обвиняемый в растрате экс-губернатор попал в больницу
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатор Хабаровского края, бывший вице-президент Роснефти Виктор Ишаев госпитализирован с сердечным приступом в больницу, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

"Ишаева госпитализировали в больницу с сердечным приступом, он весь день вчера ездил по больницам, сдавал анализ на COVID и (делал — ред.) КТ легких, так как без этого не госпитализируют", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, у Ишаева в 2017 году был инфаркт. Судья Замоскворецкого суда, которая рассматривает дело, запросила в клинике данные о том, насколько серьезно заболевание фигуранта и может ли он участвовать в процессе, она отложила заседание на 9:00 17 декабря.
Следствие обвиняет Ишаева и гендиректора представительства Роснефти в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в растрате 7,5 миллиона рублей.
Кондратов во время следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллиона рублей на счет Роснефти. Он находится под подпиской о невыезде, Ишаев — под домашним арестом.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства Роснефти в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему Роснефтью денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
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Комментарии 6
Происшествия , Виктор Ишаев , Роснефть , РИА Новости
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