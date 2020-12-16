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В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме
Фото: ТАСС
Тела трех человек найдены в среду в частном доме в Екатеринбурге, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Днем 16 декабря в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Кичигинская тел трех взрослых граждан без внешних признаков насильственной смерти. Согласно предварительным сведениям, возможной причиной смерти умерших могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшими оказались хозяйка дома 1962 года рождения, ее муж 1966 года рождения и их дочь 1998 года рождения.
Согласно информации газовой компании, при проведении замеров установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, добавили в прокуратуре Свердловской области. Между тем, по данным ведомства, собственниками дома не заключался договор с газовой компанией на техническое обслуживание газового оборудования. Проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек прокуратура взяла на контроль.
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Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Екатеринбург , Свердловская Область
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