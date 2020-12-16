В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме 

"Днем 16 декабря в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Кичигинская тел трех взрослых граждан без внешних признаков насильственной смерти. Согласно предварительным сведениям, возможной причиной смерти умерших могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла", — говорится в сообщении.