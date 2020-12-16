Телеканал "360" опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано место убийства курьера Delivery Club.
На кадрах виден ресторан и показана улица, на которой, предположительно, мужчина получил ранение.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости об убийстве 19-летнего курьера Delivery Club на юго-западе Москвы. По предварительной версии, у гражданина Киргизии случился конфликт с неизвестным, после чего тот ударил его ножом. По данным другого источника в момент преступления молодой человек был не на работе, это было его свободное время.
Подозреваемого сейчас ищут, СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Сервис доставки уже принес соболезнования близким погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку.