В Башкирии арестовали руководителя сгоревшего пансионата 

Руководитель пансионата в Башкирии, где в результате пожара погибли 11 человек, арестована на время предварительного следствия до 15 февраля.
Об этом сообщили ТАСС в среду в Абзелиловском районном суде.
"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия до 15 февраля", — сообщили в суде.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Башкирии, подозреваемая с супругом воспитывает троих приемных детей — 10, 13 и 15 лет.
В новость внесены изменения (18:30 мск) — добавлены подробности.