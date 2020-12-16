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Москва

В Башкирии арестовали руководителя сгоревшего пансионата 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Руководитель пансионата в Башкирии, где в результате пожара погибли 11 человек, арестована на время предварительного следствия до 15 февраля.
Об этом сообщили ТАСС в среду в Абзелиловском районном суде.

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия до 15 февраля", — сообщили в суде.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Башкирии, подозреваемая с супругом воспитывает троих приемных детей — 10, 13 и 15 лет.
Трагедия в Башкирии: погибли все постояльцы пансионата
В новость внесены изменения (18:30 мск) — добавлены подробности.
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Происшествия , Видео , Башкортостан , Уфа
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