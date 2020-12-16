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Москва

Наталья Поклонская заявила о преследовании неизвестными 

Peopletalk 2 часа назад
Поклонская обратилась в полицию из-за преследования
Фото: РИА Новости
Наталья Поклонская заявила о преследовании неизвестными
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась с заявлением в полицию о преследовании ее группой лиц. По словам парламентария, недоброжелатели собирают и распространяют информацию о ее частной и семейной жизни.
Об этом PEOPLETALK стало известно из источников, приближенных к депутату.
Поклонская предполагает, что это сторонники «Правого сектора», против которых она неоднократно высказывалась. Депутат сообщила, что боится за здоровье и жизнь себя и своих близких, поскольку ранее уже поступали угрозы.
Сейчас следствие ведется в Москве. Наталье Поклонской усилили охрану.
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Происшествия , Наталья Поклонская , Госдума , Москва
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