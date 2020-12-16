Поклонская обратилась в полицию из-за преследования

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась с заявлением в полицию о преследовании ее группой лиц. По словам парламентария, недоброжелатели собирают и распространяют информацию о ее частной и семейной жизни.

Об этом PEOPLETALK стало известно из источников, приближенных к депутату.

Поклонская предполагает, что это сторонники «Правого сектора», против которых она неоднократно высказывалась. Депутат сообщила, что боится за здоровье и жизнь себя и своих близких, поскольку ранее уже поступали угрозы.

Сейчас следствие ведется в Москве. Наталье Поклонской усилили охрану.