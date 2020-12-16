Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В квартире под Брянском обнаружили тела трех человек 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В квартире под Брянском обнаружили тела трех человек
Фото: РИА Новости
Следователи устанавливают причины гибели трех человек, тела которых обнаружили утром в среду в одной из квартир дома в городе Новозыбкове Брянской области. Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы для определения причин смерти, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Около 09:00 в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в собственной квартире по ул. Садовой трех жителей города Новозыбкова Брянской области без признаков жизни и видимых телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что следователи совместно со специалистами газовой службы и противопожарной службы МЧС России осмотрели место происшествия, изъяли необходимые образцы для проведения судебных экспертиз.

"В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий", — добавили в пресс-службе.

Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
ТАСС: последние новости
В Башкирии арестовали руководителя сгоревшего пансионата В Башкирии арестовали руководителя сгоревшего пансионата Около 500 человек эвакуировали из Большого театра после сообщения о "минировании" Около 500 человек эвакуировали из Большого театра после сообщения о "минировании" Саудовский порт Джидду закрыли после инцидента с танкером Саудовский порт Джидду закрыли после инцидента с танкером
Комментарии
Происшествия , МЧС , СКР , Брянская Область , Новозыбков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
00:18
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
Происшествия
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
00:48
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
Происшествия
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
00:15
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
00:58
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
Пожары
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
01:51
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
В мире
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
00:11
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение