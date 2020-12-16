В квартире под Брянском обнаружили тела трех человек 

"Около 09:00 в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в собственной квартире по ул. Садовой трех жителей города Новозыбкова Брянской области без признаков жизни и видимых телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — говорится в сообщении на сайте следственного управления.