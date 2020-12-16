Воспитатели связали больного ребенка и заклеили ему рот 

Сотрудники учреждения для умственно отсталых детей, оставшихся без попечения родителей, связали воспитанника за то, что он вытряхнул на пол содержимое подгузника, а сами отправились обедать, сообщает «Царьград». Издевательство на видео записал волонтер.

Ролик был показан в эфире программы «Оставьте нас в покое!». Инцидент по данным журналистов произошел в Ново-Никольском интернате в Смоленской области. На видео видно, как воспитатели связывают ребенка за то, что он вывалил на пол содержимое подгузника. Мальчику также заклеили рот, после чего сотрудники спокойно отправились обедать.

Волонтер, снимавший происходящее, поинтересовался у воспитателей, почему бы им просто не надеть на ребенка специальный комбинезон, чтобы он не мог добраться до подгузника. На что доброволец получил ответ, что в интернате таких комбинезонов нет. Воспитанник при этом тихонько скулит.

Журналисты подчеркнули, что о происходящем в детских домах, домах престарелых и иных социальных учреждениях становится известно очень редко.

«Туда не пускают посторонних, да и общество не горит желанием знать об ужасах, которые испытывают беспомощные старики или больные дети», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Новосибирске мать двоих детей обвинила воспитателя частного детского сада в издевательствах над воспитанниками. По ее словам, педагог тушила о детские руки спички, била по голове и спине и обещала сжечь и, если они расскажут родителям. Воспитательница в общении с журналистами назвала обвинения бредом. Следы на детских руках она связала с последствиями аллергии, которой страдают дети заявительницы.