«Калининградский Гринч» попал на видео 

Калининграде на краже статуэтки Деда Мороза в Торговом центре на Московском проспекте попался мужчина, ранее судимый за разбой, кражи и хранение наркотиков. В сети его уже прозвали "калининградский Гринч".

Мужчина долго разгуливал по центру, дожидаясь момента, когда на него никто не будет обращать внимание. Улучив момент, он похитил фигурку Деда Мороза, которую потом сбыл случайному прохожему за тысячу рублей. Накануне он похитил с экспозиции электроприбор, который дешево продал случайному прохожему.

«Когда была установлена закономерность в исчезновении символов Нового года, фигурант и адрес его проживания вычислили. К сожалению, ни одного Деда Мороза в квартире не было. Выяснилось, что мужчина быстро продавал их в три раза дешевле, чем в магазинах», — сообщили в МВД.