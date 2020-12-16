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Подробности смерти режиссера Ким Ки Дука 

Вадим Дроздов 1 час назад
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии от осложнений COVID-19.
О смерти знаменитого режиссера первым сообщил директор кинофестиваля ArtDocFest/Riga Виталий Манский со ссылкой на переводчицу режиссера Дарью Крутову. Как передает издание The Korea Herald, сообщения о смерти Ким Ки Дука в интервью нескольким корейским СМИ также подтвердила его семья.
Режиссера хотели транспортировать за рубеж, но не успели.
Ким Ки Дук — один из известнейших корейских режиссеров, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Его фильмы "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", "Натянутая тетива", "Вздох" считаются одними из лучших произведений корейского кино.
Происшествия , Видео , Виталий Манский
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