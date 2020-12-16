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Москва

Видео с подробностями ограбления священника 

Вадим Дроздов 1 час назад
15 декабря в Ленинградской области жестоко избили и ограбили протоиерея Владимира Феера в его собственном доме. У священника украли 290 тысяч рублей. Феер служит настоятелем православного храма в Гатчине.
О произошедшем в 10 часов утра 15 декабря в полицию Гатчинского района сообщил родственник пострадавшего. Он рассказал, что грабители избили батюшку, надели на него наручники, отобрали телефон и ключи от сейфа и убежали. Сейчас полиция занимается поиском преступников. Нападавшие не только избили, но и ранили его. Священник потерял много крови, и после случившегося его увезли в больницу.
Происшествия , Видео
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