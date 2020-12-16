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Москва

Нападение на женщину в подъезде попало на видео 

Вадим Дроздов 11 минут назад
14 декабря около 20:40 по местному времени в одном из многоквартирных домов в Красноярске произошло жестокое нападение на женщину. Атаковал ее неизвестный мужчина в капюшоне и маске. Предполагается, что нападавший за что-то мстил своей жертве, поскольку даже не притронулся к брошенным вещам.
На кадрах с камер наблюдения видно, что злоумышленник преследовал свою жертву: он шел за ней вдоль всего дома, а затем нырнул в открытую подъездную дверь. У лифта мужчина со спины нанес женщине сокрушительный удар по голове, так что она оказалась на полу. Затем он дважды ударил ее ногой и убежал.
Происшествия , Видео
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