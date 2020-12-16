Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской 

Вадим Дроздов 1 час назад
Мужчина, задержанный после стрельбы из Maybach на Тверской улице в Москве, заявил, что хотел проверить работоспособность оружия. По словам злоумышленника, он не пользовался пистолетом около года.
"Я им не пользовался год, может больше. Я достал его из кармана двери, решил проверить, работает или не работает. Открыл окно и, находясь у себя в машине, произвел выстрелы в окно. Я не делал этого на улице и в общественном месте", — рассказал задержанный на допросе правоохранителям.
Инцидент произошел на Тверской улице 13 декабря. В полицию обратился очевидец, который сообщил, что из автомобиля ведется стрельба по тротуару.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео награждения потушивших пожар подростков
02:35
Видео награждения потушивших пожар подростков
Общество
Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео
01:52
Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео
Общество
Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ
01:15
Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ
Армия
Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской
00:54
Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской
Происшествия
«Послание в рай» маленькой девочки попало на видео
00:19
«Послание в рай» маленькой девочки попало на видео
Общество
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение