Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской 

Мужчина, задержанный после стрельбы из Maybach на Тверской улице в Москве , заявил, что хотел проверить работоспособность оружия. По словам злоумышленника, он не пользовался пистолетом около года.

"Я им не пользовался год, может больше. Я достал его из кармана двери, решил проверить, работает или не работает. Открыл окно и, находясь у себя в машине, произвел выстрелы в окно. Я не делал этого на улице и в общественном месте", — рассказал задержанный на допросе правоохранителям.

Инцидент произошел на Тверской улице 13 декабря. В полицию обратился очевидец, который сообщил, что из автомобиля ведется стрельба по тротуару.