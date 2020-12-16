Кадыров заявил о ликвидации боевика в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как был ликвидирован боевик по имени Казбек Байдулаев в Ачхой-Мартановском районе республики. По словам Кадырова, о ходе спецоперации он знал полностью от начала до конца.

На месте событий с первых минут находились вице-премьер, глава МВД и командир полка специального назначения.

Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, — аргументировал действия властей глава республики в Telegram-канале.

По словам Кадырова, на сегодня обстановка в регионе стабильная и спокойная, ограничения не водились и передвижение по территории Чечни свободное.

Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет, — предупредил глава Чечни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США расширили санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщает американский Минфин, ограничения наложены за серьёзные нарушения прав человека.