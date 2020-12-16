Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне

«Обстановка в Чеченской Республике стабильная и спокойная. Никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободное. Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — написал Кадыров.