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Находившегося в розыске боевика ликвидировали в Чечне 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Находившегося в розыске боевика ликвидировали в Чечне
Фото: lenta.newsper.net
Силовики Чеченской республики ликвидировали в селе Катар-Юрт боевика из бандитской группировки Джамалудина Байдулаева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, уничтоженный преступник — Казбек Байдулаев, находившийся в розыске по делу о нападении на правоохранителей в Ингушетии.
Кроме того, боевика считают одним из участников бандформирования террориста Аслана Бютукаева, проходившего одним из фигурантов дела о теракте в аэропорту «Домодедово» в 2011 году.
По данным собеседника телеканала, с места перестрелки с силовиками скрылся сообщник ликвидированного боевика.
Казбек Байдулаев был одним из участников столкновения боевиков и спецназа в Грозном в октябре. Тогда были ликвидированы двое преступников, а также погибли два сотрудника ОМОНа.
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Происшествия , Аслан Бютукаев , Аэропорт Домодедово , РЕН ТВ , Грозный , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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