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Москвичка передала «курьеру банка» 2,5 млн рублей 

Мир24 30 минут назад
Москвичка передала «курьеру банка» 2,5 млн рублей
Фото: «Мир 24»
В Москве мошенники обманули пожилую женщину. Доверчивая пенсионерка лично передала деньги злоумышленнику, который представился курьером банка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД столицы.
Жительница Москвы обратилась в полицию, где заявила, что неизвестные звонили ей несколько раз. По телефону мошенники представлялись сотрудниками банка. Они сообщили пенсионерке, что ее деньги находятся под угрозой. Для сохранения сбережений аферисты попросили женщину снять все деньги и передать их курьеру.
Женщина следовала инструкциям злоумышленников. Когда поняла, что стала жертвой обмана, обратилась к правоохранителям. По данному факту назначена проверка.
Добавим, что с начала 2020 года в России зафиксировали 15 миллионов мошеннических звонков. Банки взаимодействуют с телекоммуникационными компаниями для того, чтобы улучшить выявление мошеннических звонков.
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Происшествия , МВД , Москва
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