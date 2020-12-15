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Адвокат Сафронова назвал «вбросом» новость о сделке со следствием 

BFM.RU 1 час назад
Защита Сафронова опровергла новость о сделке со следствием
Фото: ЕРА/ТАСС
Адвокат Ивана Сафронова опроверг сообщения о возможной сделке со следствием. Иван Павлов расценил их как «дезинформационный вброс», пишет «Интерфакс».
Павлов напомнил, что его подзащитному, обвиненному в госизмене, не разрешили даже маме позвонить в день рождения и он «не обсуждал и не мог ничего обсуждать с родными».
Сафронов отказался от сделки со следствием
Ранее СМИ сообщили, что Сафронов обсуждает с родными сделку со следствием, а защитники отговаривают его от такого соглашения.
ФСБ обвиняет советника главы «Роскосмоса» в работе на чешскую спецслужбу. Конечным получателем секретных сведений были США. Сам Сафронов вину отрицает. Он считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью (ранее он работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ»).
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Происшествия , Иван Павлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , Ведомости , Интерфакс
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