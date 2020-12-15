Защита Сафронова опровергла новость о сделке со следствием

Павлов напомнил, что его подзащитному, обвиненному в госизмене, не разрешили даже маме позвонить в день рождения и он «не обсуждал и не мог ничего обсуждать с родными».

Ранее СМИ сообщили, что Сафронов обсуждает с родными сделку со следствием, а защитники отговаривают его от такого соглашения.