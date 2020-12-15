Пожар произошел в монастыре в Подмосковье

Склад при Борисоглебовском женском монастыре в деревне Аносино загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Московской области

"В деревне Аносино на Троицкой улице произошел пожар на складе с хозяйственным инвентарем на территории монастыря", — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в бытовках в Рязанском районе Москвы. Огонь перекинулся на соседние бытовки, его площадь составила около 100 квадратных метров. Усилиями экстренных служб пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. До этого возгорание возникло в складском помещении в Одинцове. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания направили 20 единиц техники и 71 человека.