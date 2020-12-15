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Москва

Ограбившего собственный магазин директора задержали в Москве 

Вероника Полынина 48 минут назад
В Москве задержали директора, ограбившего собственный магазин.
Как сообщает телеграм-канал Mash, сотрудник службы безопасности обнаружил в сейфе магазина недостачу в размере 1,7 млн рублей и обратился в полицию.
На записи с камеры видеонаблюдения обнаружилось, что деньги из сейфа похитил неизвестный мужчина в черной балаклаве. Однако грабитель показался сотрудникам магазина знакомым — они узнали в нем 33-летнего директора торговой точки.
Мужчину задержали, однако украденных денег при нем не оказалось. Грабитель объяснил, что потратил средства. Заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ о присвоении или растрате.
В начале декабря «Рамблер» сообщал, как двое мужчин в костюмах химзащиты ограбили ювелирный магазин в Белореченске Краснодарского края под звуки гимна России. Операция заняла меньше минуты. Двое неизвестных ворвались в магазин, один из них обезвредил продавщиц, брызнув им в лицо из баллончиков со слезоточивым газом, другой обчистил прилавки с ювелирными изделиями. Чтобы крики продавщиц не привлекали внимание, грабители поставили на входе колонку, из которой звучал гимн РФ. Один из грабителей до сих пор находится на свободе.
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Происшествия , Видео
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