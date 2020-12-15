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Города Сицилии засыпало пеплом из-за извержения вулкана 

News.ru 1 час назад
Города Сицилии засыпало пеплом из-за извержения вулкана
Фото: globallookpress.com
Вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7.
Сильное извержение началось 14 декабря. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров, передаёт Volcano Discovery.
Наряду с извержением сейсмологи зарегистрировали более полутора десятков слабых землетрясений. Населённые пункты, расположенные рядом с вулканом, засыпало слоем пепла.
Видео извержения опубликовал в Twitter вулканолог из Катании Борис Бенке.
Ранее специалисты зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный, который 22 октября начал извергаться на Камчатке, в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. Согласно информации краевого главка МЧС, выпадение пепла незначительное — его толщина составляет до 1 мм. В ведомстве посоветовали жителям этих двух посёлков закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем там заверили, что угрозы жизнедеятельности населения нет. Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 9 тысяч метров над уровнем моря. Специалисты установили наивысший «красный» цветовой код авиационной опасности, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Безымянный , Италия , Республика Саха (Якутия) , Сицилия
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