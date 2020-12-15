ФСБ помогла предотвратить теракт в Южной Осетии

Организатор попытки взрыва задержан. В его доме обнаружили автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальную ракету, металлоискатель и более 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

«Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий», — сказано в сообщении ведомства.