Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Южной Осетии с помощью ФСБ предотвратили взрыв 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
ФСБ помогла предотвратить теракт в Южной Осетии
Фото: РИА Новости
Спецслужбы Южной Осетии при содействии ФСБ России предотвратили попытку взрыва в общественном месте в Цхинвале. Об этом 15 декабря сообщили в Комитете государственной безопасности республики, передает ТАСС.
Организатор попытки взрыва задержан. В его доме обнаружили автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальную ракету, металлоискатель и более 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

«Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий», — сказано в сообщении ведомства.

В августе этого года автомобиль главы МВД Южной Осетии подвергся обстрелу в Цхинвале, сам министр не пострадал. Ранее злоумышленники напали на квартиру министра юстиции республики. Ее дом забросали камнями и разбили окна.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Последние новости
Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США 31 регион России обьявил 31 декабря выходным 31 регион России обьявил 31 декабря выходным
Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Южная Осетия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение