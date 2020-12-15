Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Под Петербургом задержали убийцу воевавшего за ДНР мужчины 

Lenta.ru 1 час назад
Под Петербургом задержали убийцу воевавшего за ДНР мужчины
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины, внесенного в список врагов Украины на сайте «Миротворец» за участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом во вторник, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, 37-летний мужчина совершил убийство в квартире в городе Мурино (Всеволожский район Ленинградской области). В ходе распития спиртных напитков он нанес своему оппоненту как минимум три удара топором и девять ударов ножом. Сотрудники СКР задержали подозреваемого совместно с полицейскими.
Об убийстве в Мурино сообщалось 13 декабря. Тогда в городскую полицию обратился житель дома на Воронцовском бульваре. Он пожаловался, что в соседней квартире буянят и бьют стекла на балконе. Прибывшие на место патрульные нашли в указанной квартире тело мужчины около 40 лет.
Жертва с рассеченной головой лежала в странной позе: ноги на диване, туловище на полу. Отмечается, что в квартире был беспорядок, а вещи из шкафов валялись на полу. По данным местных СМИ, погибший участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе разведроты на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Его контактные данные находятся в базе данных созданного на Украине сайта «Миротворец».
На «Миротворце» публикуют информацию о людях, которых авторы ресурса считают сепаратистами или «агентами Кремля». Сайт не имеет официального статуса, но тех, кто попал на него, могут не пустить на Украину. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала власти закрыть сайт.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Последние новости
Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США 31 регион России обьявил 31 декабря выходным 31 регион России обьявил 31 декабря выходным
Комментарии 2
Происшествия , ООН , СКР , Lenta.ru , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение