Под Петербургом задержали убийцу воевавшего за ДНР мужчины 

По версии следствия, 37-летний мужчина совершил убийство в квартире в городе Мурино (Всеволожский район Ленинградской области). В ходе распития спиртных напитков он нанес своему оппоненту как минимум три удара топором и девять ударов ножом. Сотрудники СКР задержали подозреваемого совместно с полицейскими.

Об убийстве в Мурино сообщалось 13 декабря. Тогда в городскую полицию обратился житель дома на Воронцовском бульваре. Он пожаловался, что в соседней квартире буянят и бьют стекла на балконе. Прибывшие на место патрульные нашли в указанной квартире тело мужчины около 40 лет.

Жертва с рассеченной головой лежала в странной позе: ноги на диване, туловище на полу. Отмечается, что в квартире был беспорядок, а вещи из шкафов валялись на полу. По данным местных СМИ, погибший участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе разведроты на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Его контактные данные находятся в базе данных созданного на Украине сайта «Миротворец».